Wanhaber – Haber Bülteni

CHP Van Milletvekili adayı Seracettin Bedirhanoğlu, gerçekleştirilen seçim çalışması çerçevesinde Bahçesaray’da vatandaşlarla bir araya geldi. Bedirhanoğlu’na SP Van İl Başkanı Özay İlhan ve CHP milletvekili adayı Muhlis Orhan eşlik etti. Bedirhanoğlu, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleriyle millet ittifakı iktidarında yapacakları çalışma ve projeleri anlattı.





“BURASI DA KARARINI VERMİŞ”

Bahçesaray ile bağlarının kuvvetli olduğunu belirten Bedirhanoğlu, “Dicle'nin başlangıcı sayılan topraklardayız. Bahçesaray cennetten bir köşe. Doğasıyla muazzam bir yer. Feqiyê Teyran’a beşiklik etmiş kadim bir yerleşim yeri. Havası ayrı bir huzur veriyor. İnsanı akrabamız, ata ve baba dostlarımız. Burası da kararını vermiş” dedi.



“SAKLI BİR CENNET VAR BURADA”

Bedirhanoğlu, Bahçesaray’ın sorunlarına da çözümlerine de vakıf olduklarını ifade ederek, “Müküs tarihi, doğası ve coğrafyasıyla çok özel bir yerdir. Bu ilçemizi turizme kazandırmalıyız. Bu güzelliği bütün ülkenin bilmesi gerekir. Saklı bir cennet var burada. Kimliğine, doğasına, tarihine sadık kalarak birçok önemli proje geliştirilebilir.

Bahçesaray’ın balı, cevizi tanıtılmalı. Yine rafting sporu için dünyadan buraya turist çekmeliyiz. Bahçesaray – Van arasında ulaşım hala büyük bir sorun olarak duruyor. Kış aylarında ulaşım çok aksıyor. Bu yüzyılda bunların çözülmesi gerekiyor.

Mevcut iktidar tek tüplü ya da kar tünelleriyle palyatif çözümler üretiyor. CHP iktidarında Bahçesaray da hakkını alacak. Hemşerilerimizden destek bekliyoruz. Seçime artık saatler kaldı. Son ana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Van'ın güzel yarınları için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

