Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından “Sağlık İstatistikleri 2023 Yıllığı Haber Bülteni” yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan veriler; Mortalite, Morbidite ve Risk Faktörleri, Hastalıkların Önlenmesi ve Sağlığın Korunması, Sağlık Hizmeti Verilen Kurum ve Altyapı, Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Kullanım, Sağlıkta İnsan Kaynakları, İlaç İstatistikleri gibi ana başlıklarda paylaşıldı.

Ülkemiz genelinde bin canlı doğumda bebek ölüm hızı 9,8, neonatal ölüm hızı 6,0 ve beş yaş altı ölüm hızı 14,0 olarak gerçekleşti. Bölge bazında bakıldığında ise bin canlı doğumda bebek, neonatal ve beş yaş altı ölüm hızının en düşük olduğu bölge Doğu Marmara oldu. 2023 yılında 100 bin canlı doğumda anne ölüm oranı ise 13,5 oldu.

ÜLKEMİZDE BEBEK ÖLÜM HIZI BİN CANLI DOĞUMDA 2023 YILINDA 9,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’de 2023 yılında bin canlı doğumda bebek ölüm hızı 9,8 olarak istatistik kayıtlarına geçti.

Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu üç bölge ise şu şekilde sıralandı; Güneydoğu Anadolu Bölgesi 14,9, Orta Anadolu 11,8, Ortadoğu Anadolu Bölgesinde ise 11,7.

Aralarında Van’ın da olduğu Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde bin canlı doğumda bebek ölüm hızı 11,7 oldu.

Gebeliğin 28. haftasından sonraki doğumları kapsayan perinatal ölüm hızı bin doğumda 13,2 olurken, bin canlı doğumda; bebek ölümü olarak adlandırılan neonatal ölüm hızı 7,1 oldu.

Birinci ve beşinci doğum yılları arasında meydana gelen çocuk ölümlerini kapsayan postneonatal ölüm hızı bin canlı doğumda 4,5 olarak istatistiklere yansıdı.

Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde bin canlı doğumda beş yaş altı ölüm hızı 14,9 olurken, 100 bin canlı doğumda anne ölüm oranı 9,0 olarak kayıtlara geçti.