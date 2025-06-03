Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı’na denk gelen günler için hava durumu tahminlerini açıkladı. Tahminlere göre; 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayramın ilk günü, Van genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında geçecek.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği, ancak gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği bildirildi. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise yağışların yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor.
Kurban Bayramının ilk üç gününe ait hava verilerinin şu şekilde olması bekleniyor;
İpekyolu;
06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
Edremit;
06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
Tuşba;
06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
Bahçesaray;
06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
Başkale;
06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
Çaldıran;
06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
Çatak;
06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
Erciş;
06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
Gevaş;
06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
Gürpınar;
06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
Muradiye;
06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
Özalp;
06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
Saray;
06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu
08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu