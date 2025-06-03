Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı’na denk gelen günler için hava durumu tahminlerini açıkladı. Tahminlere göre; 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayramın ilk günü, Van genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında geçecek.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği, ancak gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği bildirildi. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise yağışların yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor.

Kurban Bayramının ilk üç gününe ait hava verilerinin şu şekilde olması bekleniyor;

İpekyolu;

06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

Edremit;

06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

Tuşba;

06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

Bahçesaray;

06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

Başkale;

06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

Çaldıran;

06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

Çatak;

06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

Erciş;

06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

Gevaş;

06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

Gürpınar;

06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

Muradiye;

06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

Özalp;

06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

Saray;

06 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

08 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu