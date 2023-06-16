Başkan Vekili Aydın, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kıratlı Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgililerden bilgi aldı.

Daha sonra açıklama yapan Aydın, asfalt çalışmalarının İpekyolu Belediyesinin yol standartlarını yükseltmek için gerçekleştirdiği önemli bir faaliyet olduğunu vurguladı. Aydın, "Bölgede yoğun kullanılan yollarımızı yeniliyor, vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat bir şekilde seyahat etmesini sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızın sadece Kıratlı Mahallesi'nde değil, tüm ilçemizde devam edeceğini belirtmek isterim. İlçemizin dört bir yanında yollarımızı modernize ederek, vatandaşlarımızın konforu ve güvenliği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yapılan asfalt serimi çalışmalarının kalitesine de dikkat çeken Aydın, "Ekiplerimiz son teknoloji malzemeler kullanarak, kaliteli bir asfalt serimi gerçekleştirdi. Bu sayede yolun ömrünü uzatmış ve daha uzun süreli kullanım sağlamış olduk" diye konuştu.

Kaymakam Aydın, İpekyolu Belediyesinin yol çalışmaları konusunda titiz bir şekilde çalıştığına vurgu yaparak, "Yollarımızı yenilemek ve vatandaşlarımızın güvenliği için elimizden geleni yapacağız. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek, onların mutluluğu ve refahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.