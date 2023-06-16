WanHaber – Özel

Van’ın İpekyolu Bulvarı’nda açtığı şubesiyle misafirlerini ağırlayan Bursa Kebap Evi, müşterilerine eşsiz bir lezzet deneyimi yaşatma iddiasında. Bursa yöresinin yemeklerini ve kültürünü mutfağına taşıyan marka, yurt içinde 105, yurt dışında ise 15 şubesiyle misafirlerini ağırlıyor.

8 ÜLKE 120 ŞUBE

Toplam 8 ülkede 120 şubeye ulaşan Bursa Kebap Evi, yurt dışında en fazla şubesi olan marka unvanını da elinde bulunduruyor. Daha önce Van’da 1 şube ile hizmet veren Bursa Kebap Evi, şimdi 2. Şubesiyle de hizmete başlamış oldu.

İkinci şubeyle hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyen İşletme Sahibi Murat Özkaya, “Birinci şubemizi AVM’de açmıştık. İkinci şubemizi de burada açtık. Buranın özelliği, dönerin odun ateşinde pişiyor olması. Van halkının damak tadına uyacak lezzetleri burada bulunduruyoruz. AVM’nin yanı sıra burada da hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin