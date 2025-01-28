Van Spor FK Kulüp Başkanı Erol Temel ve bazı yöneticiler, geçtiğimiz günlerde Van’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı buldu. Başkan Temel, görüşmede Van için müjdeli bir haber çıktığını paylaştı.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK”

Başkan Erol Temel, yaptığı paylaşımda, “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Başkanı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif ettiği memleketimizde kendileriyle bir araya gelme fırsatı buldum. Bu anlamlı görüşmede hem Van şehrimizin hem de Vanspor’umuzun menfaatlerini ilgilendiren önemli konuları istişare etme imkânı bulduk.” dedi.

“STADYUM, VAN SPOR CAMİASI İÇİN TARİHİ BİR ADIM OLACAK”

Stadyum hakkında müjdeli bir haber aldıklarını ifade eden Başkan Temel, “Cumhurbaşkanımız, Van Spor’a ve Van şehrimize olan ilgisini samimi bir şekilde ifade ederek, şehrimizin kalkınması ve kulübümüzün geleceği için her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti. Görüşmelerimiz neticesinde Van’a modern ve ihtişamlı bir stadyum yapılması konusunda da müjdeli bir söz aldık. Bu hem şehrimiz hem de Van Spor camiası için tarihi bir adım olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

“KATKI SUNAN BÜYÜKLERİME TEŞEKKÜR EDERİM”

Başkan Temel, paylaşımının devamında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olumlu görüşme esnasında kendilerine takımımızın formasını da hediye etme şansımız oldu. Gerek memleketimize gerekse kulübümüze yaklaşımları bizleri gelecek açısından ümitvâr kılmıştır. Bu önemli kazanımlarla birlikte, Vanlı hemşerilerimizin desteği, vefakâr taraftarımızın bitmez, tükenmez enerjisi ile el ele, gönül gönüle verip gerek tesislerimizi gerekse stadyumumuzu bu memlekete kazandıracağız inşallah. Bu anlamlı görüşmeye katkı sunan büyüklerime ve yol arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim.” sözlerine yer verdi.