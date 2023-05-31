Türkiye’de bulunan 365 oda ve borsa, TOGG sahibi olmak için müracaat etti. Çekilen kura ile TOGG’un oda ve borsalara teslim edilecek bekleme sıralaması belli oldu.

Yoğun katılım ile çekilen kurada ilk 16’ya kadar olan rakamı çeken oda ve borsalara anahtar teslim töreni yapıldı. Van Ticaret Borası Başkanı Nayif Süer’in 6 numarayı çektiği kurada Van sıralamada ilk 16 il arasına girdi. Kura çekiminin ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, VANTB Başkanı Nayif Süer’e TOGG’un anahtarını teslim etti.

“Van’a çıktığı için çok mutluyuz”

Türkiye’nin konuştuğu TOGG’un Van’a çıkması nedeniyle çok mutlu olduklarını söyleyen VANTB Başkanı Süer, “365 oda ve borsa içerisinde kuranın Van’a çıkmış olması son derece sevindiricidir. Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobiline sahip olacak ilk iller arasında Van’ın yer alacak olması güzel bir şanstır. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kadim şehrimize son teknoloji TOGG’u kazandırmanın sevinci içerisindeyiz. VANTB ekibi olarak Van’a müjdeli haberle dönüyoruz” dedi.

TOGG için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür eden Süer, “Hep birlikte ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Kurada 9 numarayı çeken Erciş Ticaret ve Sanayi Odası da TOGG sahibi olacak. Böylece Van’a 2 adet TOGG çıkmış oldu” diye konuştu.

TOBB 79. Genel Kurulu’na VANTB Başkanı Nayif Süer’in yanı sıra VANTB Meclis Başkanı Gıyasettin Kundakçı, VANTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Bilen ve VANTB Genel Sekreteri Macide Demir katıldı. Kura çekiliş programı hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu.iha