Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, yerel seçimler öncesi saha çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Başkan Kuşan, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek not alıyor.

Bu kez Van’ın kalbi konumunda olan Maraş Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Başkan Kuşan’a, Gençlik Kolları Başkanı Sedat Avcı, yönetim kurulu üyeleri ve partililer de eşlik etti.

“ŞEHRİN ÇEPERLERİNE DE ULAŞACAĞIZ MERKEZİNE DE”

Başkan Kuşan, “Maraş Caddesi şehrimizin en hareketli, esnafımızın en yoğun bulunduğu caddelerin başında geliyor. Daha önce de dediğimiz gibi şehrin çeperlerine de ulaşacağız merkezine de. Karşıyaka’yı, Bostaniçi’ni, Hacıbekir’i de ihmal etmeyeceğiz, Cumhuriyet’i, Maraş’ı, Gölbaşı’nı da gezeceğiz. İpekyolu çok büyük ve geniş bir ilçe, tabir-i caizse ilçemizin her caddesine, sokağına ayak basmak için gayret ediyoruz” dedi.

“GÜLER YÜZ VE SAMİMİYET EN BÜYÜK MİRASIMIZDIR”

Esnafların şehrin en önemli aktörleri arasında bulunduğunu belirten Kuşan, “Bir şehrin taciri, tüccarı, esnafı ve eşrafı o şehirle ilgili en net analizi yapabilecek kişilerdir. Yine bu kişiler hem sorunları hem çözüm önerilerini çok gerçekçi bir şekilde ortaya koyabilir. Maraş Caddesi esnafımız da öyledir. Halkımızla aramızda sıcak bir bağ var.

Vatandaşlarımızdan gördüğümüz güler yüz ve samimiyet en büyük mirasımızdır. Esnafımız ve hemşehrilerimiz ile bir araya gelip talep ve önerilerini dinleyerek çözüm odaklı fikir alışverişinde bulunduk. Yerel seçimleri konuştuk. Esnafımızın teşkilatımıza, partimize teveccühü var. Allah bizi onlara karşı utandırmasın. Tabi artık bir huzur ortamı hakim.

Eskisi gibi esnafın canını sıkan hadiseler olmuyor. Bunun yanında ekonomik sorunlar da düzelirse esnafımız çok daha rahat edecek. Esnafın, işletmecinin derdinden anlayan Van’ın kalbi olan İpekyolu’na ak belediyeciliği kazandırmalıyız. Güler yüzlü ve samimi sohbetlerinden dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.