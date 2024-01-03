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Başkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülen hummalı çalışma sonrası sokak levhaları standart bir hale getirildi. İlçede 3 merkez mahalle olan Yeni Hafiziye ve Tepebaşı mahallelerinde kalite standartları gözetilerek yapılan çalışma sonrası, adres bulma konusunda yaşanan sorunlar da ortadan kaldırıldı.

Daha modern ve her açıdan rahatlıkla görünebilir tabelalarda, cadde ve sokak isimlerinin yanı sıra bağlı olduğu mahalle ve numarası da bulunuyor.

Standart tabelaların yerine kullanılan tabelalar halkın beğenisini de topladı.



İlçe merkezinde bulunan 3 mahallenin tamamında tabelaların değiştiği ve yeni tabelalarda cadde ve sokak isimleri ile birlikte tabela tanıtım numarası, mahalle ve iletişim bilgileri ile belediye logosu yer alıyor.