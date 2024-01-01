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Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik edip, madalya ve hediyelerini verdi. İlkokul kategorisinde kızlarda Sima Akgümüş birinci olurken, Meyra Akgümüş ikinci, Berrin Kılıç ise üçüncü oldu.

İlkokul kategorisinde erkeklerde Bayram Buğra Korkmaz birinci olurken, Samet Dündar ikinci, Adem Taha Öztürk ise üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde kızlarda Eylül Çicek birinci, Beritan Çoban ikinci olurken, Helin Çoban ise üçüncü oldu.

Yine ortaokul kategorisinde erkeklerde Erhan Erdaş birinci olurken, Yusuf Tayfur ikinci, Muhammet Ömür Akkoyun ise üçüncü oldu. Lise kategorisinde Bedirhan Yeşilırmak ve Yuzarsif Yeşilırmak derece elde ettiler. Programa Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik'in yanı sıra; İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, kamu kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Program verilen ödüller ve çekilen fotoğrafla son buldu.