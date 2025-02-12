Başkale ilçesinde bu yıl içinde yeni devlet hastanesinin temelinin atılması bekleniyor.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, ihalenin sonuçlandırılması durumunda ilkbaharla birlikte ilk kazmanın vurulmasının planlandığını ve 2 yıl içinde Başkale ilçesine 75 yataklı devlet hastanesinin kazandırılmasının planlandığını söyledi.

ARAZİ İNCELEMESİ YAPILDI

Başkale ilçesinde yapılması planlanan devlet hastanesi için arazi incelemesi yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan paylaşıma göre; Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, AK Parti Başkale İlçe Başkanı Sercan Bayer ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, yapımına başlanacak olan, 75 yataklı Başkale Devlet Hastanesi arazisinde incelemelerde bulundu.

BAŞKALE’DE SAĞLIK MERKEZLERİNE ZİYARET

Ayrıca İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostanci ve Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam, Başkale İlçe Sağlık Müdürlüğü, Başkale 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, Başkale 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezini ve Başkale Devlet Hastanesini ziyaret etti. Heyet, aile hekimleri ve sağlık çalışanları ile sohbet edilip istek ve taleplerini dinlerken hasta ve yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.