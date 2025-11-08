“Tıpta en temel ilkelerden biri; hastalık yok, hasta vardır” diyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kalp, tansiyon, diyabet ve diğer kronik rahatsızlıklarda her hastanın tedavisinin kendine özgü olarak planlandığını vurguladı.

“MUTLAKA DOKTORUNUZA DANIŞIN”

Sarıkaya, açıklamasında, “Tanıdığınız birinin yaşadığı deneyim, sizin hastalığınız veya riskleriniz için geçerli olmayabilir. Bilimsel kanıtlar ve uluslararası kılavuzlar (ESC, AHA, WHO) doğrultusunda karar verilmelidir. Tedaviyi durdurmadan veya değiştirmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.” dedi.

“DOĞRULANMAMIŞ BİLGİLER, BAŞKALARININ SAĞLIĞINI RİSKE ATABİLİR”

Yanlış bilgi paylaşımının ciddi sağlık risklerine yol açabileceği uyarısında bulunan Sarıkaya, “Sosyal medyada veya çevrenizde doğrulanmamış deneyimleri paylaşmak, başkalarının sağlığını riske atabilir. Sonuç olarak herkesin hikayesi farklıdır. Tedavi kararları, sadece uzman görüşü ve bilimsel kanıtlarla şekillenmelidir.” ifadelerini kullandı.