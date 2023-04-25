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Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Van Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Bekir Kaya'nın eşi Aslı Kaya'yı evinde ziyaret etti.

Çarşamba günü Musa Anter parkında düzenlenecek olan 'Kadın Mitingi' için kente gelen Demirtaş, ilk ziyaretini Bekir Kaya'nın eşi Aslı Kaya'ya gerçekleştirdi. Kaya ailesi ile bir araya gelen Demirtaş, Kaya'nın çocukları ile hatıra fotoğrafı çekti.

Ziyaretten dolayı sosyal medyada memnuniyetini dile getiren Kaya, "Gecemizi güzelleştirdiniz" paylaşımında bulundu.