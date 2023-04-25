İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere, 657 sayılı devlet memurları kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre sözleşmeli olarak Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatı birimlerine 231 personel alımı yapacak.

Van'da ise 24 lise, 10 ön lisans ve 10 lisans mezunu olmak üzere toplamda 44 Koruma ve Özel Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak.

Göç İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımında KPSS şartı aranacak. Bu kapsamda 2022 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 65 puan almış olmak gereklidir. Ayrıca giriş (sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) gerekiyor. İşte başvuru şartları ve detaylar

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Göç İdaresi Personel alımında genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda aşağıdaki şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

VAN GÖÇ İDARESİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI

En az lise mezunu olmak,

Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

5188 sayılı kanunda belirtilen şartları sağlıyor olmak,

Erkeklerde 170 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak,

Herhangi bir akıl hastalığı olmamak,

24 saat vardiyalı çalışmayı kabul etmiş olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR?

a) 5 yıldan az olanlar 10.910,84 TL

b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar 10.986,69 TL

c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar 11.135,8 TL

ç) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar 11.284,9 TL

d) 20 Yıldan Fazla Olanlar 11.577,89 TL

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Sadece online olarak yapılacak başvurular kabul edilecek olup başvuru detayları aşağıdaki gibidir.

Başvuru Tarihleri: 26 - 30 Nisan 2023

Başvuru Adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

1- Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir

2- Giriş sınavı başvuruları e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 26 Nisan 2023 tarihi saat: 10:00’da başlayıp 30 Nisan 2023 tarihi saat: 23:59’a kadar çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden kimlik, askerlik, öğrenim, KPSS puanı ve ikamet bilgileri alınacak olup, bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar. E-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecektir.

4-Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar ekleme/düzeltme yapmak için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncelleştirmeleri zorunludur.

5-Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri (2008 yılından sonra mezun olan adayların) e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. 2008 yılından önce mezun olan adaylar ise lise ve dengi okul mezuniyet diplomasını beyan ederek başvuruda bulunacaklardır.

6-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

7-Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

8- Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

9- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartını manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

10- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

11- Adayların başvuru aşamasında son altı ay içerisinde çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde vesikalık fotoğrafını jpg ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

12- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

13- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Vanhavadis