Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde halka hitaben yaptığı konuşmada; taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağı müjdesini verdi.

Konu hakkında detaylı bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobillerin ÖTV muafiyeti kapsamına alınacağını açıkladı.

Düzenleme kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek.

Binek araçların dışındaki modellerde detaylar henüz belli değil

Söz konusu destekten yararlanacak diğer araçların detayları, hazırlıkları yapılan yasal düzenlemeyle netleşecek

ÖTV'siz binek araç fiyatları

ÖTV’siz binek araç fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından en çok araştırılan konuların başında gelmeye başladı.

Motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen ve vergisiz fiyatı 184 bin TL'yi aşmayan otomobiller, yüzde 45'lik vergi dilimine giriyor.

Vergisiz fiyatı 184 bin TL ile 220 bin TL arasında olan araçlar yüzde 50, 220 bin TL ile 250 bin TL arasında olanlar yüzde 60, 250 bin TL ile 280 bin TL arasında olanlar yüzde 70, 280 bin TL ve üzeri ise yüzde 80 ÖTV diliminde yer alıyor.

Renault Clio

Güncel fiyat: 502 bin TL

ÖTV'siz fiyat: 303 bin 915 TL

Renault Megane

Güncel fiyat: 715 bin 900 TL

ÖTV'siz fiyat: 418 bin 410 TL

Dacia Sandero

Güncel fiyat: 602 bin 900 TL

ÖTV'siz fiyat: 352 bin 367 TL

Dacia Duster

Güncel fiyat: 641 bin 900 TL

ÖTV'siz fiyat: 375 bin 160 TL

Fiat Egea Sedan

Güncel fiyat: 439 bin 900 TL

ÖTV'siz fiyat: 257 bin 100 TL

Hyundai i10

Güncel fiyat: 424 bin TL

ÖTV'siz fiyat: 247 bin 808 TL

Hyundai Bayon

Güncel fiyat: 627 bin TL

ÖTV'siz fiyat: 366 bin 452 TL

Toyota Corolla

Güncel fiyat: 723 bin 250 TL

ÖTV'siz fiyat: 422 bin 706 TL

Honda City

Güncel fiyat: 715 bin 500 TL

ÖTV'siz fiyat: 418 bin 170 TL

Peugeot 208

Güncel fiyat: 674 bin 500 TL

ÖTV'siz fiyat: 394 bin 210 TL

Seat Ibiza

Güncel fiyat: 555 bin TL

ÖTV'siz fiyat: 324 bin 371 TL

Seat Arona

Güncel fiyat: 720 bin TL

ÖTV'siz fiyat: 400 bin 276 TL

Ensonhaber