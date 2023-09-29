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Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zamla emekli maaşlarının artmasının ardından bankalarda promosyonlarını yukarı yönlü revize etmişti. Bazı bankalar 10 bin liraya kadar çıkarken, ocak ayında yapılacak maaş zamlarıyla promosyon miktarının bir kez daha artırılması gündemde.

15-20 BİN TL'Yİ GÖREBİLİR

Bankalar yeni dönem için hazırlıklarını sürdürürken, promosyon yarışı da şimdiden kızıştı. Bankaların 2024'te emekli promosyonlarını 15-20 bin civarına yükseltmesi bekleniyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Öncelikle, emeklilerin 3 yıllık maaşlarını aldıkları bankayı tercih etmeleri gerekiyor.Ardından banka yetkilileri ve emekliler arasında sözleşme imzalanıyor. Bu sözleşme ile belirlenen promosyon miktarı, emeklinin IBAN numarasına yatırılıyor.

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