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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(TEKNOFEST) Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e, Cumhuriyet'imizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İleri teknolojiyi 10 bin kilometre uzakta arayanları buraya davet ediyoruz. Koltuk kavgalarına bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri büyük kazanç olacak." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "E-Devlet uygulamamızda 7300 hizmet sunuluyor. 64 milyon insanımız e-Devlet kapısını kullanıyor. Avrupa'da örnek gösterilen bir sistem kurduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayii alanında hepsi birbirinden kritik 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir başta olmak üzere fetret devri yaşayan şehirlerimizin tekrar hak ettikleri hizmetlerle buluşmasını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yerel seçimlerine ilişkin, "İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA