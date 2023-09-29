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Yüksekova’da bulunan 3. Piyade Tümen Komutanlığının güzergahında yer alan çift şeritli İpekyolu Caddesi’nin bir şeridi yaklaşık 7 yıldır trafiğe kapalı durumdaydı. Geçtiğimiz aylarda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Hakkari ziyareti sırasında yapılan talebin değerlendirilmesi sonucu yolun açılmasına karar verildi.

erilen kararın ardından trafik işaret levhalarının koyulması ve şerit çizgilerinin belirlenmesi yapıldı. Açılma kararı ile Karayolları 117. Şube Şefliği tarafından kapalı yolun temizlemesini hızlı bir şekilde yapılırken, Yüksekova Belediyesi ise yolu yıkadı. Yolu hazır bir duruma getirmesi sonrası sürücüler rahat bir şekilde kullanmaya başladı.

Yolun açılma çalışmalarını yerinde inceleyen, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ve Yüksekova Şoförler Odası Ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna ekiplere teşekkür ettiler.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz”

Emeği geçen herkese çok teşekkür eden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, “Bilindiği üzere İpekyolu Caddemiz bazı güvenlik nedeniyle 7 yıldır trafiğe kapalıydı. Bütün uğraşlar sonucu STK temsilcilerin, iktidar partinin yetkililerin çabalarıyla, İlçe Kaymakamımız, İlçe Emniyet Müdürümüz ve Valimiz, Karayolları 11. Van Bölge Müdürümüz ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Herkes kendi üzerine düşeni yaparak bu yol için yaptı.

Allah herkesten razı olsun. Bu sıkıntılı yoldu. Biliyorsun çok sayıda trafik kazalarına sebebiyet veriyordu. Bugün itibariyle yolumuz trafiğe açıldı. Yolun açılması herkese hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Yüksekovamıza hayırlı olsun”

Yolun açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz diyen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, “2016’dan beri olan tarihi İpekyolu Caddesi’nin bir şeridinin güvenlik sebebiyle kapalı olması hem trafik kazalarını sebebiyet vermesi hem de ulaşımda büyük bir aksaklıkların olduğunu hepimiz buna şahit olduk.

Başta Sayın Valimizin il ve ilçe emniyet müdürlerimizin uğraşları AK Parti il ve ilçe başkanlarımızın, Yüksekova Kaymakamımız, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve karayolları bölge ve Yüksekova şefliğin destekleriyle bugün trafiğe açıldı. Bu konuda emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Yüksekova ilçemize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“Okullar bu yolda için sürücüler dikkat etsin”

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, “Hepimizin malumu 2016’dan beridir güvenlik gerekçesiyle tek taraflı olarak trafiğe kapalıydı. Trafiğin yoğun olduğundan dolayı oda başkanların sivil toplum örgütlerinin girişimlerindeki üzerinde bulundurarak yolumuz trafiğe açıldı. Yolumuzun açılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. Bundaki sonra süreçte ana cadde üzerinde okul ve öğrencilerimizin olduğundan dolayı tüm sürücülerimizin dikkatli olmasını istiyoruz” İfadelerini kullandı.

Kaynak:iha