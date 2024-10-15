CANSU CANAN ÖZGEN NASIL DOLANDIRILDI?

Özgen, banka numaralarına benzer bir kişi arandığında, kendisi banka görevlisi olarak tanıdık bir kişiyle karşılaştı. Bu kişinin, Özgen'i hesap güvenliği konusunda işlem yapılması gerektiği konusunda ikna etti. Dolandırıcının, sunucunun korkularını manipüle ederek, miktarlarını sağlamak bahanesiyle özel banka bilgilerine erişim sonuçları ortaya çıktı. Cansu Canan Özgen, dolandırıcının yönlendirmeleriyle, hesabından 450 bin TL'yi başka bir şekilde aktardı. Bu süreçte dolandırıcının sesi ve kullanımı dil, sunucunun güvenini kazanmasına yardımcı oldu. Özgen, durum farklı olduğunda hemen banka temsilcileriyle iletişime geçti; Ancak maalesef zarar görüldü. Bu olay, dolandırıcılık yöntemlerinin ne denli karmaşık hale geldiğini ve bu tuzaklara düşmemek için dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir. Özgen'in yaşadığı bu trajik olay, bankacılık birimlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları bir kez daha gündeme getiriyor. Dolandırıcıların, psikolojik durumlarını nasıl etkilediği ve güven aldığını nasıl manipüle ettikleri, bu tür vakaların artış göstermesine neden oluyor.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Cansu Canan Özgen'in başlattığı yasal süreç, dolandırıcılığın sadece maddi kayıplarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda kişilik haklarına yönelik saldırıları da içeren bir durum olduğunu ortaya koyuyor. Özgen, hesaplarına bloke konulmasının ardından savcılığa başvurularak suç duyurusunda bulundu. Dolandırıcının yakalanması ve tutuklanması, hukuk ne kadar etkili olduğunu gösterse de, bu tür olayların önüne geçilmesi için daha ayrıntılı önlemlerin alınması gerekiyor. Şüpheli Mustafa A., "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak.