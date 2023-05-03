Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 24 TV canlı yayınında gazetecilerin çalışma hayatındaki ücretlendirmlere ve emekli maaşının ne olacağına ilişkin sorularını yanıtladı.

Bilgin, asgari ücretten ev kadınlarının emekli olmasına, en düşük emekli maaşından memur zammına ve en düşük emekli maaşının üzerinde kalan aylıklara yapılacak zam oranına kadar pek çok konuda bilgi verdi.

Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden bu yıl faydalanabilecek 2 milyon 200 bin kişiden 1 milyon 800 bininin başvuru yaptığını, yaklaşık bir milyon kişinin işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

"7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri emekli aylığı alanlar için kademeli zam temmuzda"

Maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla ilgili soru üzerine Bilgin, şu yanıtı verdi:

Aslında biz, bu çalışmayı tamamlamıştık. Dosya dosya Meclis'e intikal ettirdiğimiz konular vardı fakat depremden sonra bunların bazıları yarım kaldı.

Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız.

"Prim gün sayısı çok az olanlara da düzenleme var"

Bilgin, düzenlemeyi kapsamlı bir şekilde hazırladıklarını belirterek, prim gün sayısı çok az olanlara da düzenleme olduğunu belirterek, şu bilgiyi verdi:

Prim gün sayısı çok az olan yaklaşık 450 bin insan var. Onlara sosyal devlet anlayışıyla 'Sizin de bir geliriniz olsun' diye maaş bağlanmış. Biz en düşük emekli aylığını 7 bin 500 lira yapınca onların da maaşı 7 bin 500 lira oldu ama 6 bin-7 bin maaşı olanlar da var. Kademeli olarak farklılaşmış yansıtma oranlarıyla onları dikkate alan bir değerlendirmeyi temmuz ayında yapacağız.

"EYT düzenlemesinde bir milyona yakın kişinin işlemleri gerçekleştirildi"

EYT düzenlemesindeki son duruma ilişkin soruyu Bilgin, müracaat edenlerin sayısını işlemi tamamlananlara kadar şöyle aktardı:

Yaklaşık 4 milyon 700 bin kişiyi kapsıyor ama bu yıl EYT kapsamında emeklilik yıl süresini, sigorta prim gün sayısını dolduranların sayısı 2 milyon 200 bin kişiydi. Bunların yaklaşık 1 milyon 800 bini müracaat etti. Gerisi müracaat etmedi. Bir milyona yakın kişinin de işlemleri gerçekleştirildi.

SGK'da yoğunluk oluştu

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) normal zamanda yılda ortalama 350-400 bin kişinin emeklilik işlemlerini gerçekleştirdiği bilgisini veren Bilgin, EYT düzenlemesi kapsamında kısa sürede yaklaşık 1 milyon kişinin işlemlerinin yapıldığına ve bu nedenle yoğunluk oluştuğuna dikkati çekti.

"Başvuranların yüzde 7'si gerekli şartları kapsamadı"

Bilgin, EYT kapsamında başvuru yapanların yüzde 7'sinin gerekli şartları taşımadığından emekli olamadığını söyledi.

"Temmuzda asgari ücretle ilgili yeni bir düzenleme yapılacak"

Asgari ücretle ilgili soru üzerine Bilgin, asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptıklarını ancak hayat pahalılığının ücretleri aşındırdığını belirterek, temmuzda asgari ücretle ilgili yeni bir düzenleme yapacaklarını bildirdi.

"Zam asgari ücreti belirleyen parametrelere göre yapılacak"

Bilgin, asgari ücretin 5 haneye çıkıp çıkmayacağıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi:

Şimdi rakamla ilgili bir şey söylemeyeyim. Fiyat artışlarını, fiyatların genel seviyesini ve ücretlerin reel alım gücünü ölçen birtakım parametrelerimiz var, ona göre değerlendiriyoruz.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı

Ev hanımlarının emeklilik hakkına kavuşturulacağı düzenleme hakkında konuşan Bilgin, ev hanımlarının emekli olabilmek için SGK'ye müracaat etmeleri gerektiğini ve bu müracaat ile primlerinin önemli bir kısmının devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.

"Kamu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için perşembe ve cuma günü toplanılacak"

Bilgin, kamu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, bu hafta perşembe ya da cuma günü TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleriyle bir araya geleceklerini belirterek bu toplantıda zam oranlarını açıklayacakları tarihi belirleyeceklerini ve bu tarihin de seçimden önce olacağını söyledi.

Akademisyenlere daha fazla maaş

Akademisyen maaşlarıyla ilgili soru üzerine Bilgin, akademisyenlere daha fazla değer verecek ücret politikasıyla hazırladıkları çalışmanın gelecek dönemde uygulamaya koyulacağını söyledi.

Ensonhaber