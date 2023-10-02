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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

A Haber'de gündeme ilişkin açıklama yapan Bakan Uraloğlu "3 operatörden tekliflerimizi aldık, 12 ay süre içinde mutabakat sağladık. Gençlere verme noktasındayız. Ücretsiz internet projesi için 10 gb interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız.

Gerek cep telefonundan gerek IMEI numarasından örtüşmesini sağlayacağız. Başkası kullanamayacak. BTK ile bunu sağlama yeteneğine sahibiz. Bu ay 10 gb internet başlar" dedi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanımızla Nahçıvan ziyaretinde lider ve bakanlar seviyesinde durumu gözden geçirdik. Zengezur hattı Türkiye'den Bakü'ye hat sağlayacak. Orta Koridor'un önemli güzergahlarından biri olacak. Görüşmeler devam ediyor.

Nahçıvan'dan Dilucu Sınır Kapısı'na kadar olan hat var, onarımı ve 14 kilometre yeni hat yapılması gündemde. Ermenistan sınırından geçen 43 km'lik Zengezur koridoru. Ermenistan tarafıyla da görüşülüyor. İran tarafından da koridorun hayata geçirilmesi söz konusu. Hızlıca burayı hayata geçirmeyi düşünüyoruz.

Orta Koridor şu andaki en kısa ve en güvenli yol. Bakü-Tiflis-Kars olarak devam eden hat var, bu daha kısa. Türk Cumhuriyetleri ve Uzakdoğu'yu net bir hatla bağlamış olacağız.

Kalkınma Yolu Basra Körfezi'nden başlayıp bizim Ovaköy sınırına kadar ulaşacak olan 1200 km'lik demiryolu ve otoyol projesini konuşuyoruz. Basra'ya gelen tüm yüklerin limandan demiryoluna aktarılmasıyla birlikte Avrupa'nın tüm noktalarına ulaşım sağlamış olacak. Gerçekten tam bir kalkınma yolu.

G20'de açıklanan koridora göre 15 günlük süre avantajı olacak bir yol. Bağdat'taydık, gerekli görüşmeleri yaptık. Kimseyi ötekileştirmiyoruz, projeye katılmak isteyen bölge ülkelerini davet ediyoruz. Katılırsalar onlarla devam edeceğiz. Bizim Akdeniz'de, Ege'de İstanbul ve Karadeniz'de limanlarımız var, deniz ulaşımı imkanı da vermiş olacak.

Pekin'den başlayıp Londra'ya kadar giden demiryolu hattımız Marmaray'dan geçiyor. Marmaray'ın birincil hedefi yolcu taşımacılığıdır. 1 milyar yolcuyu geçtik. Bu bizim için kıymetli. 4-5 saatlik bölümde oradan yük trenlerini geçirebiliyoruz.

Yolcu trenlerinin işlemediği dönemde bakım zorunluluğu var. Gebze-YSS-Çatalca üzerinden bağlanan demiryolu köprüsü. Güçlü, hibrit bir köprü. Esas demiryolunun Asya'dan Avrupa'ya yük trenlerinin geçmesiyle ilgili güzergah burası olacak.

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET

Gençlerimize Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 3,6 milyon gencimizi kapsayacak proje. 3 operatörden tekliflerimizi aldık, 12 ay süre içinde mutabakat sağladık. Gençlere verme noktasındayız.

Ücretsiz internet projesi için 10 gb interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Gerek cep telefonundan gerek IMEI numarasından örtüşmesini sağlayacağız. Başkası kullanamayacak.

BTK ile bunu sağlama yeteneğine sahibiz. Bu ay 10 gb internet başlar. En ihtiyaç olan nokta bu ay. Gençler hangi operatörü kullanıyorlarsa o operatörü kullanabilecekler.

Yerli üretim şartı, sınır fiyat konuldu, onun altında kalan yerli üretim markalarına uygulanacak cep telefonu kampanyası var, o da bu ay hayata geçirilir.

SABİHA GÖKÇEN'DEKİ İKİNCİ PİST AÇILIYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı ne işe yarar denen havalimanında tek pist yetmiyor. Sabiha Gökçen'de 700 ortalama uçuş var. 17 tane kadar uçak taksi yolunda uçmak için bekliyor. İkinci pistte de çalışmalar bitti, toparlıyoruz, bu ay içinde toplanır, önümüzdeki ayın başında orayı hizmete açmış oluruz. Kapasite ikiye katlanır.

Dünyadaki en gelişmiş bu işi çok daha ileriye götürmüş olan Space X. Cumhurbaşkanımızın Elon Musk'la olan diyalogu birçok işimizi kolaylaştırıyor. Tesla'nın Türkiye yatırımıyla ilgili gündem var. Space X ile işbirliği yapabileceğimizi düşünüyoruz.

Türkiye Kart, PTT'nin yaptığı çalışma. Ödeme sistemi ulaşımdaki ödeme. Biz dedik tek kart haline Türkiye Kart haline getirelim. Konya'da pilot il olarak başladı. Bir kartla gerekli ödemeleri tek elden yapabilecekler. Bunun kredi kartı şeklinde kullanılması da mümkün. Kartın bir ücreti olmayacak.

İSTANBUL-ANKARA ARASINA YENİ OTOYOL

İstanbul'un nüfusu 16,5 milyon, Ankara 5,5 milyon, Sakarya, Kocaeli milyonları geçen illerimiz. İstanbul ve Ankara arasında doğrudan yolculukları tespit ediyoruz. Hali hazırdaki otoyolumuz günlük 50 binlere geldi.

Otoyol yeni otoyol yaparak uygun zaman diliminde işletmeye açarsak Kuzey Marmara'nın devamını da sağlamış olacağız. Kabaca hattı tespit ettik, projelendirmeye başlıyoruz. Ankara-İstanbul arası 80 dakikada hızlı tren ile geçilecek. Otoyolda mesafe kısalması çok bariz değil, 40-50 kilometre olacak ama oradaki kapasite problemini ortadan kaldıracak.

Yap-İşlet-Devret bir yatırımdır. Geçenlerin ödemesine imkan veriyoruz, arta kalanı ödemiş oluyoruz. Kesinlikle gerekli olan. Milli bütçeden yapabilirdik ama Anadolu'ya yatırım yapamazdık.

Buralara kaynak bularak milli bütçeden yatırımları yapmış olduk. 2028 yılından itibaren kademeli olarak bunları devralacağız. Bugün birçoğu garantiyi sayı olarak tamamladı. Ciddi indirimler yaptığımız için parasal olarak da tamamlayacak. Bütçeye gelir paylaşımıyla imkan sağlayacağız.

Kaynak: Haber7