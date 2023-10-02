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WanHaber – ÖZEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye geneli bu hafta parçalı bulutlu geçecek.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Tahmini hava durumu verilerine göre, Van’da etkisini gösteren yağışlar Perşembe gününe kadar devam edecek. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşandı.

VAN’DA PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

2 Ekim Pazartesi Van hava durumu raporları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Van’da bugün hava, gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve öğle saatlerinde gök gürültülü yer yer sağanak yağış olacak.

İŞTE VAN’IN 4 GÜNLÜK HAVA DURUMU

BAHÇESARAY;

02 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6 - 17 °

03 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 4-20 °

04 Ekim Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 4-19 °

05 Ekim Perşembe: Sağanak yağışlı 4-18 °

BAŞKALE;

02 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7-16 °

03 Ekim Salı: Parçalı Bulutlu 5-16 °

04 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5-15 °

05 Ekim Perşembe: Sağanak yağışlı 5-15 °

ÇALDIRAN;

02 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7-15 °

03 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6-16 °

04 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6-15 °

05 Ekim Perşembe: Sağanak yağışlı 6-14 °

ÇATAK;

02 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8-19 °

03 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6-22 °

04 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6-21 °

05 Ekim Perşembe: Sağanak yağışlı 6-19 °

EDREMİT;

02 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9-17 °

03 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8-16 °

04 Ekim Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 8-14 °

05 Ekim Perşembe: Sağanak yağışlı 8-16 °

ERCİŞ;

02 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9-18 °

03 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7-18 °

04 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7-17 °

05 Ekim Perşembe: Sağanak yağışlı 7-15 °

GEVAŞ;

02 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7-19 °

03 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5-19 °

04 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5-17 °

05 Ekim Perşembe: Sağanak yağışlı 5-16 °

GÜRPINAR;

02 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7-21 °

03 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5-21 °

04 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5-20 °

05 Ekim Perşembe: Sağanak yağışlı 5-19 °

İPEKYOLU;

02 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9-17 °

03 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8-16 °

04 Ekim Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 8-14 °

05 Ekim Perşembe: Sağanak yağışlı 8-16 °

MURADİYE;

02 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 12-17 °

03 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 11-18 °

04 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 11-18 °

05 Ekim Perşembe: Sağanak yağışlı 11-16 °

ÖZALP;

02 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6-18 °

03 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5-18 °

04 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5-16 °

05 Ekim Perşembe: Sağanak yağışlı 5-16 °

SARAY;

02 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7-17 °

03 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6-17 °

04 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6-17 °

05 Ekim Perşembe: Sağanak yağışlı 6-15 °

TUŞBA;

02 Ekim Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9-17 °

03 Ekim Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8-16 °

04 Ekim Çarşamba: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 8-14 °

05 Ekim Perşembe: Sağanak yağışlı 8-16 °

Haber: Fatma Öztürk