Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini açıkladı. Yumaklı, görevlilerin alevler karşısında ortaya koyduğu mücadele sonucunda; İzmir- Buca, İzmir- Ödemiş, Bursa- Yenişehir, Eskişehir- Seyitgazi, Balıkesir- Savaştepe, Kahramanmaraş- Andırın, Çanakkale- Çan, yangınlarında kontrol sağlandığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, devam eden Muğla- Milas, Manisa- Saruhanlı yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıkladı. Tamamen kontrol altına almak için çalışmaların devam etmekte olduğunu belirtti.

Hatay- Dörtyol’da saat 16.19’da çıkan yangınına ekiplerin 16.30’da ilk müdahaleyi yaptığını kaydeden Bakan Yumaklı, “Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir. Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden Yeşil Vatan’ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.