Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle düzenlenecek panelin temasının, "Gıda ve su israfını önlemek, geleceği sahiplenmek" olduğunu ifade etti.

Panelin 28 Kasım'da İstanbul'da yapılacağını belirten Yumaklı, "Dünyanın dört bir yanından bakanları, uluslararası kuruluş temsilcilerini ve uzmanları İstanbul'da bir araya getirecek." bilgisini verdi.

Yumaklı, sürdürülebilir gıda sistemleri, su verimliliği ve israfın azaltılması yönünde küresel politikaları güçlendirmek için kritik bir adım attıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, Su Verimliliği Seferberliği ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar, bu alandaki uluslararası çabaların daha görünür ve etkili olmasına öncülük ediyor. Türkiye olarak gıda ve su israfıyla mücadelede güçlü mesajlar vermeye, suyu merkeze alan politikalarımızla küresel işbirliğini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."