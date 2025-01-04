Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklama ile kesimhanelerin genel ve özel hijyen gerekliliklerinin bakanlıkça belirlendiğini aktardı. Onay belgesi almadan kesimhanelerin faaliyetine izin verilmediğine dikkat çeken Yumaklı, gerekli resmi kontroller yapılarak asgari teknik ve hijyenik şartları uygun olan kesimhanelere onay belgesi verdiklerini aktardı.

Faaliyet gösteren kesimhanelerde kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneler ile diğer resmi kontrolleri gerçekleştirmek üzere kesimin olduğu gün ve saatlerde bakanlık tarafından resmi veteriner hekimlerin görevlendirildiğini belirten Yumaklı, kesimhanelerin, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve hijyen kurallarına uygun faaliyet göstermelerinin zorunluluk olduğunu kaydetti.

'YÖNETMELİĞİ YENİNDEN GÜNCELLEDİK'

Bakan Yumaklı, yürütülen resmi kontroller neticesinde görülen gereklilik üzerine kesimhanelerde görüntülü sistem kurulmasının zorunlu hale getirilmesi için çalıştıklarını aktararak, "Kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin izlenmesi amacıyla hayvan bekleme ve hayvanların kesimlerinin ve diğer işlemlerin yapıldığı tüm alanları geniş açıdan görecek şekilde yüksek çözünürlüklü, en az bir ay kayıt yapabilen ve Bakanlığımız ilgili birimlerince canlı olarak izlenebilecek görüntüleme sistemlerinin kurulması için halen yürürlükte olan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'ni yeniden güncelledik.

Güncel yönetmeliğin en kısa sürede yayımlanmasını planlıyoruz. Bu yasal düzenleme neticesinde kesimhanelere görüntüleme sistemlerinin kurulması ile hayvan refahı ve kesimleri ile personel davranışları gibi kesim öncesi ve sonrasına ilişkin tüm işlem basamakları, gıda işletmecisi ve Bakanlığımız ilgili birimleri tarafından sürekli ve düzenli takip edilecektir" dedi.

'KESİM VE SONRASINDAKİ İŞLEYİŞ TAKİP EDİLECEK'

Yeni uygulama ile bakanlığa beyan edilen gün ve saatler dışında kesim yapılmasının engelleneceğinin altını çizen Yumaklı, "Aynı şekilde kulak küpesi olmayan tanımlanmamış hayvan kesimi yapılmasının önüne geçilecek. Kesim öncesi ve kesim sırasında hayvan refahına uygun davranış sergilenmesi sağlanacak. Kesim ve sonrasında hijyen kurallarına uygun işleyiş takip edilecek. Başta gıda güvenliği ve hayvan refahı olmak üzere birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.