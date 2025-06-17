Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla 'Uyuşturucu ile mücadele' konulu güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. Birimlerimiz, narkotik temalı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Zehir tacirlerine karşı her an tetikteyiz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda suç ve suç odaklarıyla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.