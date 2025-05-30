Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu akşam saatlerinde (30 Mayıs 2025 Cuma) Van’a gelecek. Bakan Tekin yarın Van ve Erciş ilçelerinde çeşitli programlara katılacak.

Paylaşılan bilgilere göre, Bakan Tekin ilk olarak AK Parti Erciş İlçe Başkanlığını ziyaret edecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ardından Erciş Bilim Sanat Merkezi açılışına katılacak.

Ercişli Ozanların Müzik Programına da katılım sağlaması beklenen Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ve Erciş Balık Bendini de ziyaret edecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in programı, AK Parti Van İl Başkanlığı ziyareti ile son bulacak.

Bakan Tekin’in uygunluk durumuna göre Akdamar Adası’na gitmesi de bekleniyor.