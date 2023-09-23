Tahmini Okuma Süresi: dakika

Göreve geldiği günden itibaren kademeliş olarak eğitimle alakalı değişimler yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzman öğretmenliğe dair açıklamada bulundu.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na dair değişikliklerin olacağını söyleyen Tekin, "Kısa vadeli önümüzdeki sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yusuf Tekin'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın detayları ise şu şekilde;

"AYM'nin gerekçeli kararını bekliyoruz"

Öğretmenler Odası sohbetlerimizin en önemli konularından birisi kariyer basamakları oluyor. Bu konuda nihai çözüm için AYM’nin gerekçeli kararını bekliyoruz. Ancak kısa vadeli önümüzdeki sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz.

"10 yıllık öğretmenin bir test sınavıyla değerlendirilmesini doğru bulmuyorum"

Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak, bu sınavın bir mali yükü var. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız.

"Bir talebi daha hayata geçireceğiz"

Hem kanundaki sınav zorunluluğunu aşacak, hem sınav ücreti sıkıntısını ortadan kaldıracak ve hem de genel politikalarımızla uyumlu hızlı çözüm üretmiş olacağız.Böylece öğretmenler odası sohbetlerimizden bir talebi daha hayata geçirmiş olacağız.

Ensonhaber