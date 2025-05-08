Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Türkiye Yüzyılı'nın mimarları, yarının umut ışıkları olacak öğretmen adaylarımız; 'Türkiye Yüzyılı'nın eğitim neferlerini yetiştirecek olan Milli Eğitim Akademisi için bu yıl ilk kez uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır.

Tüm öğretmen adaylarımızın başvurularını 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri, https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Akademisi'nin, eğitim sisteminin niteliğini artırmak, mesleki yeterliliği yüksek, donanımlı öğretmenler yetiştirmek amacıyla kurulduğunu aktaran Tekin, "Türkiye'nin geleceğine yön verecek nice öğretmenlerimizin yetişmesine katkı sunacaktır. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, bu sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum" d