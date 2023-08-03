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TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon oranını açıkladı.

Buna göre temmuz ayı enflasyonu yüzde 9,49 oldu.

Enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 47,83'e yükseldi.

Düşüş için tarih verdi

Önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,14, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 57,45 olarak gerçekleşen enflasyondaki hareketliliği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirdi.

Bakan Şimşek, bir de en net düşüş için tarih verdi.

"2024 yılı ortasından itibaren..."

Resmi hesabından bir paylaşım yapan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir.

ensonhaber