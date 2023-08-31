Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın döviz kuruna müdahale ettiği iddialarına cevap verdi.

'REZERV SATIŞI İLE KURA MÜDAHALE İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Bakan Şimşek, "Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Şimşek, sermaye piyasalarını ve Türk lirası enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Şimşek, "Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz" mesajını paylaştı. haber7