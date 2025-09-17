Türkiye ekonomisinde son yıllarda yaşanan gelişmeleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ele aldı.

Şimşek "2026'da büyüme yüzde 3 civarı, ticarette korumacılık yapısal bir sorun, geçici bir durum değil. Gelecek sene küresel ticaretteki büyüme yüzde 2'nin altına düşecek ve bu olumsuz bir gelişme. Küresel enflasyondaki düşüş devam ediyor. Fed'in faiz konusu finansal elverişli koşullar sunacak. Dengeli bir resim ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

"İHRACATIMIZIN YÜZDE 62'Sİ KORUNAKLI"

İhracata ilişkin açıklamalar yapan Şimşek "Yapısal sorunlar var dünyanın karşısında, bizim için de fırsatlar içeriyor. Ticarette korumacılık herkesi etkiliyor. Türkiye'nin ihracatının yüzde 62'si serbest ticaret anlaşmalarının olduğu 54 ülkeye gidiyor, ihracatın yüzde 62'si korunaklı. Bölgesel olarak baktığımızda korumacılık parçalanmaya yol açıyorsa, bölgesel entegrasyon ön plana çıkıyor. Yakın coğrafyayla daha yüksek entegrasyon oranımız yüksek." dedi.

"DÜNYA NÜFUSU YAŞLANIYOR, TÜRKİYE CAZİP"

Dünya nüfusunun yaşlandığını ve sağlık turizminin öneminin arttığını ifade eden Şimşek şunları söyledi:

"Dünyada nüfus yaşlanıyor, Türkiye'de de yaşlanma var. Çalışma çağındaki nüfusumuz hızlı artıyor, kadınların işgücüne katılması için fırsat penceremiz var. Büyüme öngörümüz daha iyi. Makrofinansal istikrarla pekişince Türkiye cazip hale geliyor."

"YAPAY ZEKADA BEŞERİ SERMAYEMİZ ÇOK İYİ"

Türkiye'nin yapay zeka yatırımlarına değinen Şimşek "Yapay zekada gelişmekte olan ülkelerin önündeyiz. 5G ihalesi yapılacak. Türkiye'nin hazırlığı çok güçlü, beşeri sermayemiz çok iyi." değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİNDE BÜYÜK PAY ALACAK"

Savunma sanayi alanında en güçlü ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyleyen Şimşek "NATO'nun aldığı kararla birlikte 2030'lu yılların ortasında yıllık savunma sanayi harcamaları 6 trilyon dolara ulaşacak, şu anda 2.7 trilyon dolar. Savunma sanayi ihracatında çok büyük fırsata sahibiz. Devam eden 1400'e yakın proje var. Türkiye bu sene küresel savunma sanayi ihracatında ilk 10'a girecek. 6 trilyon dolarlık savunma sanayi harcaması olacak, en hazır ülkelerin başında Türkiye geliyor." dedi.

"SAVAŞA RAĞMEN PROGRAMI UYGULAMAYA DEVAM ETTİK"

İsrail-İran arasında yaşanan savaşa rağmen OVP'ye sadık kalındığını söyleyen Şimşek "Nisan başında ticaret savaşları şokunu yaşadık, bölgemizde savaşlar oldu. Bunlar programımızı geçici olumsuz etkiledi, buna rağmen Türkiye programı rayında tuttu. Programı uygulamayı önceliklendirdik." açıklamasında bulundu.

"MAKROFİNANSAL İSTİKRARI İLK YILDA BAŞARDIK"

Şimşek "Bu program 3 yıllık bir program. Programın ilk evresini Eylül 2023'te açıkladık. Makro finansal istikrarı elde etmek için yaptık. Depremin yaralarını sararken enflasyonun kontrolden çıkmasını engellek için yapıldı. Makrofinansal istikrarı ilk yılda başardık. Enflasyonu düşürüyoruz, mali disiplini tesis ediyoruz, cari açıkta yapısal iyileşme ve rezerv yeterliliği sağlandı. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'un altına düşmesini bekliyoruz.

Bir taraftan dezenflasyon bir taraftan da ekonomide yeniden dengelenmesinin başarılması var. Fiyat istikrarına geçiş için üçüncü evredeyiz. Reformlar üzerinden yapısal dönüşüm, yeşil dönüşüm, sanayide dönüşüm... Bunların başarılarak yeni döneme girilecek. Bu sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımının başarıldığı dönem." dedi.

YIL SONU ENFLASYON HEDEFİNİ AÇIKLADI

Şimşek "Programda 3'üncü evre gelecek senenin başında başlayıp 2027'nin ilk yarısına kadar devam edecek bir evre, sürdürülebilir, yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımının artık güçlü bir şekilde başarıldığı bir dönem. Temel mal enflasyonu Ağustos ayı itibarıyla yüzde 20'nin altına düştü. Hizmet enflasyonu, kira ve eğitim gibi bazı kalemlerden dolayı yüksek. Bütün bunlara rağmen biz manşet enflasyonun yüzde 30'un altına düşeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"CDS'LER 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Türkiye ekonomisine olan güveninin uluslararası göstergelerinden olan CDS'lere ilişkin Şimşek "Bu sabah itibarıyla Türkiye'nin risk primi son 5 yılın en düşük düzeyindedir." açıklamasını yaptı.

Yıl sonunda hedefimiz enflasyonun yüzde 30'un altına düşmesidir. 2026'da enflasyon daha az hissedilecek. Deprem bölgesine 90 milyar dolar para harcandı. Depremin enflasyona büyük etkisi oldu. Temel ürünlerde enflasyon yüzde 20'in altına düştü. Gıda da yüzde 30'un altına düşmüştü ancak son gelişmelerle tekrar yüzde 30'un üzerine geçti. Yıl sonunda manşet enflasyonu yüzde 30'un altına düşecek. Biz buna inanıyoruz.