Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Teknoloji Hamlesi Programı Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı'nın sonuçlandığını belirterek, "Çağrı kapsamında ülkemizin yüksek katma değerli üretim altyapısını güçlendirecek ve kritik teknolojilere yönelik hedeflerimizi gerçeğe dönüştürecek 39 milyar TL büyüklüğündeki 72 projeyi destekliyoruz. Biyoteknoloji, ileri malzeme, elektronik, yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojileri, afet teknolojileri gibi stratejik alanlara odaklanan projelerle; yapay zeka tabanlı uygulamalardan dijital ikiz platformlara, özel amaçlı sınai robotlardan otonom mobil robotlara, insan kaynaklı doku jenerasyonundan biyoteknolojik ilaçlara, otonom forkliftlerden çok kademeli turbo kompresörlere kadar birçok kritik yatırım konusunda ülkemizde kapasite oluşturacağız.

TÜBİTAK aracılığıyla Ar-Ge desteği de sunacağımız projelerin hayata geçmesi ile 10 yılda 558 milyar TL katma değer oluşacak ve 3 bin yeni istihdam sağlanacak. Yılda 6,7 milyar dolar ithalata, 3,6 milyar dolar cari açığa neden olan ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesiyle ülke ekonomisine büyük katkı sunulacak. Milli teknoloji hamlesi hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.