Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı iş gücü istatistikleri ile işsizlik oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 0,7 puan azalış göstererek yüzde 8,7'ye geriledi. Böylelikle Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 9,3'ün altında ve son 12 yılın en düşük işsizlik seviyesini görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

'TARİHİN EN YÜKSEK İSTİHDAM VE İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANINA ULAŞTIK'

İstihdam sayısının ise aynı dönemde 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bine yükseldiğini aktaran Işıkhan, "İş gücümüz de 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 1,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. İş gücüne katılım oranımız da 0,9 puan artarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. Tarihin en yüksek İstihdam ve iş gücüne katılım oranına ulaştık. Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında gerileme devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" de