Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından geri ödeme listesine alınan ilaçlarla ilgili açıklama yaptı.

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullanan Işıkhan, paylaşımında, geri ödeme listesine alınan 12 ilacın bulunduğu infografiğe de yer verdi.

Buna göre, 4 antihipertansif, 2 antiromatizma, 1 antibiyotik, 1 ağrı kesici-ateş düşürücü, 1 amino asit türevi, 1 antiviral, 1 mide koruyucu, 1 elektrolit kaybı serumu geri ödeme listesine dahil edildi.

Bu ilaçlar SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecek.