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Wanhaber / Fatma Öztürk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Van’da bir dizi programa katılacak. Program kapsamında Van’a gelen Bakan Bayraktar, Van Ferit Melen Havalimanı’nda Van Valisi Ozan Balcı ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Bakan Bayraktar’ın Van Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirmesi beklenirken, kentteki sivil toplum örgütleri ile de toplantı yapacağı öğrenildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın, Van’daki basın mensupları ile de toplantı gerçekleştirdikten sonra kentten ayrılması bekleniyor.