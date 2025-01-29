Yıllarca süren iç savaştan kaçan Suriyeliler, vatanlarına dönmeye başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Ankara'da düzenlenen 2025 Yılı Göç Kurulu toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

9 ARALIK'TAN BU YANA 81 BİN 576 KİŞİ DÖNDÜ

Bakan Yerlikaya, 9 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısının 81 bin 576 kişi olduğunu duyurdu.

Yerlikaya, ayrıca 2017'den bu yana ise 821 bin 529 Suriyelinin gönüllü olarak geri dönüş yaptığını belirtti.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz ülkesine döndü. 2017'den bu yana ise 821 bin 529 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı." ifadelerini kullandı.

"2017'DEN BU YANA İSE 821 BİN 529 SURİYELİ DÖNÜŞ YAPTI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663, yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların; 2 milyon 865 bin 430’unu Suriyeliler; 1 milyon 66 bin 13’ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220’sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor. 2024 yılında; 142 bin 536 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik 7 bin 871 operasyonda 5 bin 164 şahıs tutuklandı. 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz ülkesine döndü. 2017'den bu yana ise 821 bin 529 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı. 81 ilimizde 270 mobil göç aracımız bulunuyor. Temmuz 2023 tarihinden 2024 sonuna kadar 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünü yaptık. Düzensiz göçle mücadeledeki temel hedefimiz ülkemize yönelik çekim gücü oluşmasına izin vermemektir. Göç, küresel ölçekte sorumluluk gereken bir konu. Komşularımız başta olmak üzere görüşmelerimizde iş birliğine büyük önem veriyoruz."