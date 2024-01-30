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Bahçesaray merkeze 16 kilometre uzaklıktaki Arvas Mahallesindeki evler ve ahırlar kara gömüldü. Bazı mahalle sakinleri özellikle tipi ve kar yağışının etkili olduğu dönemlerde komşularına gitmekte bile zorlanırken, çiftçilerin zorlu kış mesaisi de başladı.

Ahırların önlerinde bulunan karla kaplı araziye ot, saman bırakan besiciler, günde 2 defa hayvanlarını besliyor. Geçen hafta ekili olan kar yağışından dolayı ahırı kar altına kalan Arvas Mahallesi muhtarı Hidayet Arvas, çareyi tünel açarak koyunlarını ahırdan çıkarmakla buldu.

Mahalleli, bir yandan evlerinin damlarında biriken karları temizlerken, bir yandan da hayvanlarını beslemek için yoğun çaba sarf ediyor.