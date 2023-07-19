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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Daha önce Suudi Arabistan'ı ve Katar'ı ziyaret eden Erdoğan, BAE'de de ikili ilişkileri daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyor.

The National: Güçlü bağlar kurulacak

Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirecek.

Abu Dabi merkezli The National haber sitesi, iki ülkenin daha güçlü bağlar kurmak istediğini yazdı.

10 milyar dolarlık fon

Görüşmelerin, Al Nahyan'ın Türkiye ekonomisine yatırım yapmak için 10 milyar dolarlık fon ilanından sonra önem arz ettiği vurgulandı.

Söz konusu fonun kurulması kararının Kasım 2021'de alındığı aktarılarak, "Fonun odak noktası, özellikle lojistik, enerji, sağlık ve gıda sektörlerindeki stratejik yatırımlar." ifadesi kullanıldı.

Türkiye, Körfez ülkelerinin doğal ortağı

İki liderin, en son haziran ayında Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından bir araya geldiği anımsatılarak şöyle denildi:

Bir dizi anlaşma bekleniyor. Önemli nüfusu, üretim üssü ve Avrupa ile Asya'nın kavşağında bulunan konumu ile Türkiye, iş odaklı Körfez ülkeleri için doğal bir ortak.

İstanbul'dan yola çıkmadan önce Erdoğan, ziyaretin iki ana önceliği olduğunu söyledi: Yatırım ve mali boyut.

Ticari ilişkilere dikkat çektiler

Haberde, BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yıllar öncesine uzandığına dikkat çekilerek, Ankara'nın Abu Dabi için önemli bir ticaret ortağı olduğuna vurgu yapıldı.

BAE'li hava yollarının sefer sayısı arttı

Emirates, Etihad, Fly Dubai, Air Arabia gibi BAE merkezli hava yolu firmalarının da gerçekleştirdiği çok sayıda seferle Türkiye'de önemli bir varlık gösterdiği kaydedildi.

Hava yollarının yoğun yaz seyahat dönemine yönelik operasyonlarını artırdığı belirtildi.

Khaleej Times: Erdoğan'ın ziyareti resmen başladı

Dubai merkezli Khaleej Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE'ye ziyaretinin resmen başladığını okurlarına duyurdu.

Erdoğan'ın ve beraberindeki heyetin, havalimanına varışında BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan tarafından karşılandığı bilgisine yer verildi.

WAM: Dostluk güçleniyor

BAE'nin resmi haber ajansı WAM, son iki yılda yapılan ziyaretlerle BAE ile Türkiye'nin dostluk ve ortaklık ilişkilerini güçlendirdiğini vurguladı.

Erdoğan'ın halihazırda yaptığı ziyaretin, tarafları bir araya getiren 5'inci görüşme olduğu aktarılan haberde, daha öncekilerin, Kasım 2021, Şubat 2022, Mart 2023 ve Haziran 2023'te gerçekleştirildiği kaydedildi.

BAE'nin ortaklıklarını güçlendirme, dost ülkelerle ilişkilerini genişletme stratejisi kapsamında, Türkiye ile ilişkilerin büyük önem taşıdığı belirtilen haberde, ikili iş birliğini geliştirmek için ekonomi, güvenlik, çevre, teknoloji gibi alanlarda onlarca stratejik anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığı hatırlatıldı.

El-İttihad, ekonomik ortaklığa vurgu yaptı

El-İttihad gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini manşetten görerek, BAE ile Türkiye arasındaki iş birliğine dikkati çekti.

Erdoğan'ın dün ülkeye ulaştığını, bugün resmi temaslarda bulunacağını ilk sayfadan duyuran gazete, BAE-Türkiye ilişkileri ile iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı anlatan bir rapor yayınladı.

Yerel basın, ikili ilişkileri yazdı

Yerel medyadan El-Beyan ve El-Haliç de Erdoğan'ın ziyaretini paylaşırken, son dönemde BAE-Türkiye ilişkilerini ele alan raporlara yer verdi.

BAE medyası, Twitter'da da "Türkiye Cumhurbaşkanı BAE'de" etiketiyle çok sayıda paylaşımda bulundu.AA