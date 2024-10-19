Ayşe Bengi Özçelik Kimdir? Bir Akademisyenin Yolculuğu

Bu yazıda, Özçelik’in hayatına, akademik kariyerine, eserlerine ve iletişim bilgilerine dair detayları bulabilirsiniz.

Özgeçmişi

Ayşe Bengi Özçelik, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne girdi. Buradan 1997 yılında mezun olduktan sonra, yüksek lisansını aynı üniversitede tamamladı. Eğitim alanındaki derin ilgisi ve akademik başarıları sayesinde, doktora programına kabul edildi ve 2003 yılında "Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar" üzerine yaptığı çalışmayla doktor unvanını aldı.

Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlayan Özçelik, 2005 yılında yardımcı doçent unvanı aldı. 2010 yılında doçent unvanına yükseldi ve 2015 yılında profesör unvanını elde etti. Özçelik, eğitim bilimleri alanında birçok dergide yayımlanmış makaleleri ve kitaplarıyla tanınmaktadır.

Akademik Çalışmaları

Ayşe Bengi Özçelik, eğitim bilimleri, pedagojik yaklaşımlar ve öğretmen eğitimi üzerine yoğunlaşan araştırmalar yapmaktadır. Özellikle, eğitimde teknoloji entegrasyonu, yenilikçi öğretim yöntemleri ve öğretmenlerin mesleki gelişimleri konularında önemli katkılarda bulunmuştur.

Kitapları

Özçelik’in yazdığı kitaplar, akademik çevrelerde geniş yankı bulmuş ve eğitim alanında önemli kaynaklar olarak kullanılmaktadır. İşte bazı önemli eserleri:

"Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu" - Bu kitap, eğitimde teknolojinin nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceği üzerine pratik öneriler sunmaktadır.

"Yenilikçi Öğretim Yöntemleri" - Öğretmenler için yenilikçi yöntemlerin nasıl uygulanabileceğine dair detaylı bilgi içermektedir.

"Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" - Bu eser, öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerini incelemekte ve bu süreçlerin nasıl desteklenebileceğine dair öneriler sunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Ayşe Bengi Özçelik ile iletişime geçmek isteyenler için aşağıdaki bilgileri paylaşmak mümkündür:

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 212 555 1234

Ofis Adresi: İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kat 3, No: 15, İstanbul, Türkiye