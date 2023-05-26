Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından firar eden hükümlü ve tutuklu şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 2011 yılındaki depremde cezaevinden firar eden ve hakkında 7 ayrı suçtan yakalaması bulunan hükümlünün Van ili merkezinde olduğu tespit edildi. Ekiplerin takibi sonucu hakkında 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari şahıs 25 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen kişi işlemlerinin ardından Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi” denildi.