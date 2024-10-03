Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından onaylandı.

Son dakika haberine göre, Tunç'un onayladığı ücretlendirme tarifesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre ücretlere ortalama yüzde 55 ila 102,35 oranında bir artış yapıldı..

SÖZLEŞMELİ AVUKAT ÜCRETLERİNDE YÜZDE 102,53 ARTIŞ

Avukatlık Kanunu 35. madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 15.800 TL'den 32.000 TL'ye çıkarılarak yüzde 102,53 oranında artırıldı.

Özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti ayrı bir bent olarak düzenlenerek 25.000 TL olarak belirlendi.

SULH HUKUK MAHKEMESİ: 18 BİN LİRA

Sulh Hukuk Mahkemesinde ücret 10.700 TL'den 18.000 TL'ye çıkarılarak yüzde 68 oranında artış sağlandı.

Yine Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davalar için yüzde 68 artış oranı ile yeni maktu ücret 13.500 TL olarak tespit edildi.

ASLİYE MAHKEMELERİNDE 30 BİN LİRA

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret yüzde 67 artış ile 30.000 TL.

AĞIR CEZA MAHKEMELERİ: 48 BİN LİRA

Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için belirlenen artış oranı yüzde 61 olup maktu ücret 48.000 TL'ye yükseltildi.

İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE YÜZDE 72 ZAM

İdare ve Vergi Mahkemelerinde görülen davalar için duruşmasız ve duruşmalı ayrımı dikkate alınarak duruşmasız davalar için yüzde 71, duruşmalı davalar için yüzde 72 oranında artış gerçekleştirildi.

Tarife'ye "Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefetten kaynaklanan işler" başlıklı yeni bir bent eklenerek maktu ücret 12.000 TL olarak tespit edildi.

Tarife'nin "Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret" başlıklı Üçüncü Kısımında yer alan miktarlar, oluşan mali tablo dikkate alınarak yüzde 100 artırılarak yeniden düzenlendi.