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ECB, yılın son toplantısında faizde değişikliğe gitmedi. ECB, beklentilere paralel politika faizini yüzde 4,5'te, mevduat faizini yüzde 4'te sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi ve kalan son tahvil alım programını erken sona erdirme sinyali verdi.

Faiz indirimi bahislerini engellemek isteyen ECB, politika gevşemesinin ufukta göründüğünü ima bile etmedi ve bunun yerine önümüzdeki dönemde sabit faiz oranları için rehberliğini sürdürdü.

ECB'den yapılan açıklamada, "ECB'nin temel faiz oranları, yeterince uzun bir süre boyunca korunduğunda enflasyon hedefine önemli bir katkı sağlayacak seviyelerdedir" denildi.

Son tahvil alım programı olan 1,7 trilyon euroluk PEPP'in fişini çeken ECB, 2024 ortasından itibaren yeniden yatırımları azaltmaya başlayacağını söyledi. Ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesinin 2024 sonundan sonra sürmeyeceğini vurguladı.

Yönetim Konseyi toplantısı sonrası yapılan açıklama şöyle:

Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi ve kalan son tahvil alım programını erken sona erdirme sinyali vererek 20 ülkeli Euro bölgesinde on yıldır süren borçlanma deneyini tamamladı.

ECB bu yılın başlarında faiz oranlarını rekor seviyeye yükseltti, ancak son birkaç aydır beklenmedik şekilde iyi gelen enflasyon verileri politikanın daha fazla sıkılaştırılmasını neredeyse tamamen ortadan kaldırdı ve tartışmayı rotayı ne kadar hızlı tersine çevireceğine kaydırdı.

Bu yoğun faiz indirimi bahislerini engellemek isteyen ECB, politika gevşemesinin ufukta göründüğünü ima bile etmedi ve bunun yerine önümüzdeki dönemde sabit faiz oranları için rehberliğini sürdürdü.

ECB'den yapılan açıklamada, "ECB'nin temel faiz oranları, yeterince uzun bir süre boyunca korunduğunda (enflasyon) hedefine önemli bir katkı sağlayacak seviyelerdedir" denildi.

Öte yandan piyasalar Nisan ayına kadar iki indirim ve 2024 yılının tamamında 155 baz puanlık bir gevşeme öngörüyor, her ne kadar bir dizi muhafazakar politika yapıcı Aralık toplantısı öncesinde bu beklentilere karşı çıkmaya çalışmış olsa da.

Şimdi dikkatler ECB Başkanı Christine Lagarde'ın TSİ 1345'te düzenleyeceği basın toplantısına çevrilmiş durumda. Lagarde'ın faiz indirimi bahislerini yumuşatması beklenirken, birkaç çeyrek boyunca faizlerin sabit kalacağı yönündeki önceki yönlendirmesini tekrarlaması pek olası görünmüyor.

Son tahvil alım programı olan 1,7 trilyon avroluk Pandemik Acil Alım Programı'nın fişini çeken ECB, 2024 ortasından itibaren yeniden yatırımları azaltmaya başlayacağını söyledi.