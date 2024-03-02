Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Van'ın da bulunduğu 4 ilin emniyet müdürü değişti.

Van İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Atanur Aydın, Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

ATAMA ERKENE ÇEKİLDİ

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın seçimlerin akabinde atama kararı ile Van'dan ayrılmaları bekleniyordu. Van Valisi Ozan Balcı kentteki görevine devam ederken, flaş bir atama kararı ile Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın ataması erkene çekildi. Atanur Aydın'ın önümüzdeki günlerde Kayseri'deki görevine başlaması bekleniliyor.

ATANUR AYDIN KİMDİR?

1973 yılında Kars'ta doğan 51 yaşındaki Atanur Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.

1994 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Emniyet Müdürü Atanur Aydın Komiser Yardımcısı rütbesiyle meslek hayatına başlamıştır.

Sırasıyla;

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü,

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü,

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü,

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü,

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü,

Ayrıca Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığında değişik birimlerde ve çeşitli rütbelerde görev yaptı.

19.09.2019 tarih 2019/320 sayılı kararname ile Hakkari İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. 25.09.2019 günü görevine başladı.

Van İl Emniyet Müdürü olarak atanan Aydın, 16.04.2021 itibariyle görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Van İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmişti.

02.03.2024 tarihli kararname ile Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atandı.