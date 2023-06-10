Türkiye tarihi bir seçimi geride bırakırken, siyasi yoğunluk devam ediyor.

Yeni Kabine ve milletvekilleri çalışmalarını hızla sürdürürken, gözler yeniden asgari ücrete çevrildi.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı etkileyen asgari ücret için yeni çalışmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından konuya dair bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz" ifadeleri sonrası mesai bir kez daha başladı.

Komisyon toplanıyor

Heyecanlı bekleyiş sürerken, konuya ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

İlk 6 aylık enflasyon rakamı da dikkate alınacak

Komisyonun, Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık etmesi bekleniyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Ensonhaber