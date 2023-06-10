Wanhaber / M.Salih Giyci

Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait 7 adet işyeri, ihale ile kiraya verilecek. Tuşba İlçesi İstasyon Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 1-2-3-4-6-7 ve 8 nolu Bilet Satış Yazıhaneleri, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleyle 3 yıllığına kiraya verilecek.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yapılacak olan ihale ile işyerlerinin büyüklüklerine göre kira bedelleri değişecek.

İşyerlerinin büyüklükleri 27 metrekare ile 81 metrekare arasında değişirken, kiralama işi için ihale 21 Haziran 2023 günü saat 10.00’da Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.