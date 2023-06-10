Van İl Müftülüğü tarafından verilen kurslarda bilgilendirilen hacı adayları kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı. Türkiye genelinde bu yıl 83 bin 430 kişinin kutsal topraklar gideceği açıklanırken, Van'da da 684 hacı adayı kutsal topraklara giderek ibadetlerini ifade edecekler.

Diyanetin açıkladığı takvime göre Hac çıkışları 2023 yılında 30 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında olacak. Dönüşler ise 3-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Van'da 684 hacı adayı dünden itibaren kafilelerle peyderpey kutsal topraklara uğurlanmaya başladı.

2020 yılı haccında kurada ismi çıkan ancak küresel salgın sebebiyle hacca gidemeyen ve hakları 2023 yılına ertelenen yaklaşık 350 hacı adayı ve bu sene kurada ismi çıkan 334 hacı adayı, Van İl Müftülüğü tarafından verilen kurslarda bilgilendirildi.

Kurslara yoğun katılım gösteren hacı adaylarına haccın hikmeti, hac ibadetinin ifası, Mekke ve Medine'de ziyaret yerleri, yolculuk öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmeler yapılmıştı. Bu süreçte tüm hacı adaylarına menenjit aşıları yapılırken, temel sağlık bilgileri dersinde de yolculukları boyunca dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmeler yapıldı.

Bu kapsamda dün Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile Van'dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları kutsal beldelere dualarla uğurlandı. Yoğun bir katılımın görüldüğü ve duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde konuşma ve dualar yapan Van Müftü Yardımcısı Sacit Emiri ve Şube Müdürü Murat Çakır, hacı adaylarının bu kutsal yolculuklarını ve ibadetlerini sağlık ve sıhhatle yapıp vatanlarına dönmelerini niyaz ettiler. Yapılan dualar, okunan ilahiler, salavatlar, tekbir ve telbiyelerle hacı adayları mübarek beldelere uğurlandı.

Van bölge gazetesi