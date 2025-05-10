Milyonlarca çalışanın geçim kaynağı olan asgari ücret, yılın ortasına yaklaşırken yeniden kamuoyunun gündeminde. 1 Ocak 2025’te yüzde 30 zamla net 22.104 TL, brüt 26.005,50 TL olarak belirlenen asgari ücretin yılsonuna kadar sabit kalacağı açıklansa da, alım gücündeki düşüş, “Temmuz’da ara zam olur mu?” sorusunu beraberinde getirdi.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ’DA ZAM GELİR Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılbaşında yaptığı açıklamada, 2025 boyunca tek bir zam yapılacağını ve ücretin sabit kalacağını belirtmişti. Ancak son açıklamasında, “Vatandaşlarımızın alım gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz, fakat bir aksilik olursa Temmuz’da ara zam gündeme gelebilir” ifadeleriyle çalışanlara umut verdi.

KARAR ENFLASYONA BAĞLI: KRİTİK AYLAR MAYIS VE HAZİRAN

Ekonomi yönetimi, 2025'in ikinci yarısı için dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörse de, piyasadaki fiyat artışları ve temel ihtiyaç maddelerine gelen zamlar bu tabloyu zorluyor. Uzmanlara göre, yıllık enflasyonun yüzde 40 seviyesinin üzerine çıkması halinde asgari ücrete ara zam ihtimali önemli ölçüde artacak.

Ekonomistler, özellikle TÜİK’in Mayıs ve Haziran aylarında açıklayacağı enflasyon rakamlarının bu konuda belirleyici olacağını vurguluyor. Gıda, enerji ve kira fiyatlarındaki artışın devam etmesi durumunda hükümetin baskı altında kalabileceği ifade ediliyor.

Bakan Işıkhan’ın, “Asgari ücretin sabit kalması ihracat ve istihdamı destekliyor” açıklaması, iş dünyasında karşılık bulsa da, çalışan kesim için aynı olumlu tablo geçerli değil. Sendikalar ve bazı sivil toplum kuruluşları, özellikle büyükşehirlerdeki yaşam maliyetlerine dikkat çekerek ara zam talebini yüksek sesle dile getiriyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TEMMUZ BAŞINDA MI AÇIKLANACAK?

Hükümetin, Haziran sonunda yapılacak değerlendirmelerle birlikte asgari ücrete ilişkin nihai kararı vermesi bekleniyor.

Temmuz ayında yapılacak olası bir zam, hem enflasyonla mücadele politikaları hem de vatandaşın yaşam standardı arasında ince bir denge kurularak hayata geçirilebilir.

Gelişmeler ışığında, Temmuz 2025’te asgari ücrete zam yapılması ihtimali her geçen gün güçleniyor.