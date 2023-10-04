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Temmuz ayında yapılan düzenleme ile 11 bin 402 TL olan asgari ücrette gözler Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Eylül ayı enflasyon rakamlarının dün itibariyle açıklanmasının ardından asgari ücret zammı için hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Milyonlarca çalışan "2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken, uzman isim rakam vererek açıkladı.

CNN Türk canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, açıklanan 3 aylık enflasyon rakamlarına dikkat çekerek "Asgari ücreti belirleyen unsurların başında, en önemlisi enflasyon rakamları geliyor. 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde enflasyon hesabı yapıldığında asgari ücret 11 bin 402 TL olmuştu." diye konuştu.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Asgari ücret zammında belirleyici unsurlardan olan enflasyon rakamlarının şu an için yüzde 25 seviyesine ulaşmış durumda olduğunun altını çizen Kaya," 2023 yılının son 6 aylık dönemine baktığımızda ve şu anki son 3 aylık enflasyon rakamı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde.

Yani Temmuz ayında yüzde 9, Ağustos ayında yine yüzde 9,76 ve Eylül ayındaki yüzde 4,75'lik rakamı ilave ettiğimizde yaklaşık olarak yüzde 25 seviyesine şu an ulaşılmış oldu. Bunun üzerine de Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon rakamları gelecek." dedi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 68 olduğunu hatırlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı'nın tahminlerine bakıldığında da yıllık enflasyon rakamı yüzde 68 seviyelerinde olacak. Bunun yarısı yani yüzde 33-35 arası Temmuz ayı enflasyon rakamı olarak, asgari ücrete yansıtılacağı için; geri kalan miktarı da 2024 yılının ilk 6 aylık döneminin enflasyon rakamı olarak asgari ücrete yansıtılacaktır."

"15 BİN TL'NİN ALTINDA OLMA İHTİMALİ YOK"

2024 asgari ücret zammı için tahminde bulunan Kaya, "11 bin 402 TL olan asgari ücret; 1 Ocak 2024'ten itibaren farklı bir oran belirlenmediği taktirde 15 bin TL seviyesine gelecektir. Yani asgari ücretin 15 bin TL'nin altında olma ihtimali yok." diye konuştu.

Kaynak: Mynet