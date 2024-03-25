Emekli maaşlarına zam yapılacağı iddiası özellikle bir haftadır Türkiye'nin gündemindeydi. AK Parti cephesinden geçtiğimiz hafta içi gelen açıklamaların ardın tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul mitingine çevrilmişti. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere bir haftadan az bir süre kalırken, milyonlarca emekli maaş zammı müjdesi için beklerken; o açıklama hafta sonu gelmedi. Milyonlarca emekli ve çalışanları ilgilendiren haber ise AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'dan geldi.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM SEÇİMDEN SONRA MI?

TGRT Haber canlı yayınına katılarak, önemli açıklamalarda bulunan AK Partili Akbaşoğlu, emeklilerle ilgili "Seçimlerin ardından Meclis açıldığında tabii ki gündemimiz emekli olacak. Emeklilerin yaşadığı bu sıkıntıların aşılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Akbaşoğlu "Haziran sonu, temmuz başı itibariyle emeklilerimizin de çalışanlarımızın da duasını almaya devam edeceğiz. Durumlarını daha iyileştirecek adımları hep beraber atmaya devam edeceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ZAM MI VAR?

Akbaşoğlu'nun açıklaması "Temmuz'da asgari ücrete zam mı var?" sorusunu gündeme getirdi.

Akbaşoğlu, seçim çalışmalarında emeklilerin de yaşadıkları sıkıntıları kendilerine aktardıklarını söyledi, konunun hükümet nezdinde değerlendirildiğini belirtti.

"16 NİSAN İTİBARİYLE GÜNDEMİMİZDE OLACAK"

Akbaşoğlu, "2024 yılı ‘Emekliler Yılı’ olarak hükümetimiz tarafından ilan edilmiştir. Promosyonlarla bu konuda önemli adımlar atıldı. 16 Nisan itibariyle inşallah Meclisimiz açılacak. Gündemimiz tabi ki emeklilerimizin yaşam şartlarını düzelteceğiz“ dedi.

ÇALIŞANLAR İÇİN TEMMUZ'U İŞARET ETTİ

Akbaşoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Haziran sonu temmuz başı itibariyle, bu düzenlemeleri mutlaka yapmak suretiyle dualarını almaya devam edeceğiz.

Onların alım gücünü artıracak, giderlerini azaltacak gerçekten durumlarını daha iyileştirecek adımları hep beraber atmaya devam edeceğiz.

Ne gerekiyorsa yapacak olan, emeklilerimizin de çalışanlarımızın da söylemlerine kulak kabartan, onlarla dertlenen, onlarla yol yürüyen AK Parti’dir, Cumhur İttifakı'dır."